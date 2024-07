Kulinarische Sommerreise am "Schwarzen Schiff" an der Donau

Der Seesaibling von Armin Schöffl ist cross gebraten, aber saftig geblieben. Und das Fregola Sarda aus Buchweizen in einer farb- und geschmacksintensiven Sauce aus Zitrusfrüchten kann nirgendwo in Italien besser schmecken als in Linz am Donaustrand.

Große Weinbegleitung

Besonders bemerkenswert: Die große Weinauswahl und und viel mehr noch die großartige Weinberatung. Anfang des Sommers sind noch Bestände vom Rossbarth verfügbar. Wir bekommen einen Riesling Kabinett Heiligenbluter Berg aus Rheinhessen, danach wird auf Nachfrage auch ein Flaschenwein zur glasweisen Verkostung geöffnet. Und das zahlt sich aus: Ein "Haloze" von Vino Gross, einem slowenischen Weinbauern. Der Wein besteht aus 70 Prozent Blaufränkisch und 30 Prozent Furmint (ja, wirklich). Und bietet ein völlig neues Weinerlebnis.

Ja, die kulinarische Reise am "schwarzen Schiff", der Rossbarth'schen Sommerresidenz, ist mehr als eine Alternative. Ahoi.