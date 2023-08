Francesca Zambello inszeniert Linzer Klangwolke als "Odyssey"

Normalerweise ist sie in den Opernhäusern und hinter den Musicalbühnen in allen möglichen Ländern anzutreffen, etwa in der Metropolitan Opera, dem Bolschoi-Theater, in Covent Garden London, der Münchner Staatsoper oder dem Broadway.

Heuer ist es gelungen, die Amerikanerin Francesca Zambello für die Linzer Klangwolke zu gewinnen. Am 9. September wird der Donaupark wieder zum riesigen Freiluft-Konzertsaal und die Donau zur stimmungsvollen Bühne, wenn Zambello „Odyssey. A Journey Through Worlds“ inszenieren wird.