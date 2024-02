Fastenzeit: Bier? Butterkekse? Oder blödes Gerede?

Was fasten Menschen dieser Tage? Viele gehen das Naheliegende an, verzichten auf Alkohol, Süßigkeiten, Kaffee, Zigaretten, das Fernsehprogramm oder die Chips. 40 Tage sind gar nicht ohne. Warum das jemand macht, ist egal. Hauptsache, es passiert, und wenn dabei Traditionen helfen, sei es so.

Ciao Pessimismus!

Die Fastenzeit ist übrigens die einzige Zeit des Jahres, in der man sich hierzulande nicht rechtfertigen muss, wenn man auf Alkohol verzichtet. Wissend lächeln sich alle Eingeweihten zu, während sie am Wasserglas nippen.

Was ich kürzlich gehört habe: Menschen fasten Pessimismus und blödes Gerede über andere. Hurra, das ist ja großartig! Diese Art des Fastens würde uns allen richtig guttun - und zwar durchaus länger als die noch verbleibenden Tage.