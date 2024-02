"Die Königinnen" in Linz: Ein Musical als Thriller

Zeitgenössischer Tanz

Am 9. 2. steht eine Uraufführung an: Das Tanzstück „Memoryhouse“ des polnischen Choreografen Maciej Kuźmiński ist ein Ausflug in die Mythologie: Ein mysteriöser Stamm von Menschen, bedeckt mit Asche, erinnert an Figuren aus der Antike. Darunter etwa Sisyphos, der schlaue Betrüger, der dazu verurteilt ist, einen Felsbrocken einen Berg hinaufzurollen, um dann zu stürzen und wieder von vorne anzufangen, darunter auch der Satyr, halb Mensch, halb Ziege, der dionysische Eros, und die Moiren, jene drei Frauen, die das Schicksal der Menschheit lenken.