Botanischer Garten Linz: Diven wollen Streicheleinheiten

Im Botanischen Garten in Linz gibt es rund 1.100 Arten zu bestaunen, in der Schau „ Perfektion und Eleganz “ blühen derzeit etliche Exemplare aus aller Welt. „Sie wollen Streicheleinheiten und manchmal sind sie auch zickig“, weiß Kienbichl aus Erfahrung.

Immer wieder plagt er sich mit einzelnen Gewächsen, die nicht so wollen, wie sie sollen. Seit 31 Jahren arbeitet der Gärtner vor Ort. In der Ausstellung gibt es seltene Exemplare genauso zu sehen wie die, die sonst im Blumengeschäft stehen. Es gibt jene, die Erde brauchen und andere, deren Wurzeln in der Luft hängen. Es gibt solche, die Blüten bilden und solche, die nur Blätter haben. Eine Ecke ist mit Gewächsen aus Privathaushalten bestückt. Die Mitglieder des oö. Orchideenvereins haben ihre außergewöhnlichen und raren Lieblinge zur Verfügung gestellt.