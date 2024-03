Bänke entfernt: Neugestaltung des Linzer Volksgarten gestartet

Montagmorgen im Linzer Volksgarten. Hinter der Straßenbahnhaltestelle Goethekreuzung wurde der Weg abgesperrt. An den Absperrungen Beamte der Stadtwache, die den Passantinnen und Passanten erklären, warum sie an diesem Tag einen Umweg in Kauf nehmen müssen.

Die Bänke entlang der Haltestelle wurden entfernt, um den Brennpunkt zu entschärfen. Alkohol- und Drogenabhängige haben sich dort tagsüber aufgehalten, was immer wieder zu Konflikten geführt hat. Vor allem die Fahrgäste der Straßenbahn fühlten sich gestört.