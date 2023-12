2.900 Werke aus Sammlung Hauser für Kunstmuseum Lentos in Linz

Erwin Hauser (geb. 1941, Linz) arbeitete nach Abschluss der HTL für Maschinenbau in Linz und seiner Promotion an der Hochschule für Welthandel in Wien ab 1964 im väterlichen Betrieb mit. Sein Vater Rudolf, der bei der Linzer Brauerei auf Kühltechnik spezialisiert war, wagte 1946 den Schritt in die Selbstständigkeit und widmete sich fortan der Reparatur von Kühlschränken. Seine Leidenschaft für die Kunst entdeckte der be-geisterte Sammler Erwin Hauser schon in seiner Studienzeit.

Nach einer Reise nach Schweden zu Husqvarna sowie mehreren Auslandspraktika entschied sich Erwin Hauser im Jahr 1965 dazu, Metallkühlmöbel für den Lebensmittelhandel herzustellen. Im Jahr 1981 übernahm er die volle Geschäftsführung und transformierte den Betrieb seines Vaters zu einem europaweit erfolgreichen Unternehmen mit Standorten in Deutschland, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Un-garn, Polen, England, Frankreich, Rumänien, Schweiz und Bulgarien. Aktuell sind rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hauser beschäftigt.

Die Leitung des Unternehmens hat Erwin Hauser bereits vor einigen Jahren an ein versiertes Management-Team übertragen. Gegenwärtig widmet er sich hauptsächlich der Entwicklung von Immobilienprojekten. Hauser hat in den vergangenen 15 Jahren seine Kunstsammlung immer weiter und umfangreicher ausgebaut.