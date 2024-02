Über 11.000 Unterschriften für Linzer Regional-Stadtbahn

In nur zweieinhalb Monaten konnten 11.069 Unterschriften für das Projekt gesammelt werden. Mehr als 3.500 Kommentare äußern sich positiv zum Projekt Regional-Stadtbahn Linz, fordern eine rasche Umsetzung und zeigen deutlich die hohe Bereitschaft zum Umstieg vom Auto auf die S-Bahn.

Unterschriftenliste übergeben

Diese Unterschriften wurden nun an die Grüne Bundesministerin Leonore Gewessler übergeben. "Im Gespräch mit ihr haben wir darauf hingewiesen, dass eine so große Zahl an Befürwortern dieses zukunftsweisenden Verkehrsprojektes ein Auftrag sein sollte, die ausstehende Vereinbarung zwischen Bund und Land Oberösterreich rasch abzuschließen", so die Initiatoren.

Ministerin Gewessler zeigte sich bei der Übergabe der Unterschriften erfreut, dass sich so viele Menschen positiv für das Projekt einsetzen und versicherte, dass sie voll hinter dem Projekt Regional-Stadtbahn Linz stehe. Sie brachte auch zum Ausdruck, dass nach so vielen Jahren der Diskussion nun endlich die richtigen Schritte in Richtung Umsetzung gesetzt werden müssen.