Tierschützer-Kreuzweg entschärft

Eine Herabwürdigung religiöser Lehren sah die Landespolizeidirektion in der Kreuzigungsaktion, die der Verein RespekTiere am Karsamstag in Linz geplant hatte: Drei Aktivisten mit Masken von Rind, Huhn und Schwein am Kopf sowie Holzkreuzen am Rücken sollten blutüberströmt einen Demonstrationszug durch die Innenstadt anführen und schließlich ans Kreuz gefesselt werden. Die Versammlung wurde untersagt, nach einem neuerlichen Antrag darf sie nun aber doch in abgeschwächter Form stattfinden. "Wenn unmittelbar vor Kirchen blutverschmierte Aktivisten mit Tierköpfen und Kreuzen zu sehen sind, geht das zu weit. Gerade am Karsamstag, einem der höchsten Feiertage der katholischen Kirche", erklärt Josef Höckner von der Landespolizeidirektion Linz im Gespräch mit dem KURIER. Mit den Veranstaltern sei vereinbart worden, auf die Kreuze zu verzichten, um kein öffentliches Ärgernis zu erregen.