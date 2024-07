Linz: Das Parkbad als Partyzone beim Splashtival

Das ist ein eintägiges Festival untertags, das alle Annehmlichkeiten eines Schwimmbads mitnimmt, um den Partygästen eine entspannte Zeit zu bescheren. Wobei: Entspannen ja, feiern auch.

Elektronische Musik

Gestartet wird mit dem Picknick bereits um 10 Uhr – DJ natürlich inklusive. Denn Musik spielt, wie bei jedem Festival, auch hier eine zentrale Rolle: Konkret wird elektronische Musik in all ihren Facetten zu hören sein.

Was in diesem Fall besonders ist: Es gibt rund 1000 Quadratmeter beschallte Wasserfläche und einen Dancefloor, für den man keine Schuhe braucht. Am Parkbad Beach werden die Zehen auch beim Tanzen in den Sand gesteckt.