Linz wird nicht Athena: OÖ im Kampf gegen Jugendkrawalle

Gemeinsam mit der Johannes Kepler Universität wurde eine Studie zu Jugendkriminalität im urbanen Raum in Auftrag gegeben. Es sollen Faktoren untersucht werden, die strafbares Handeln bei jungen Menschen begünstigen.

Klare Parallelen gäbe es bei den Halloween-Ausschreitungen und den Randalierern rund um den Nah-Ost-Konflikt, sagt Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP). "Es sind migrantische Jugendliche, die kein Demokratieverständnis haben. Sie werden stark von Social Media beeinflusst." Es gäbe aber auch viele Mitläufer mit wenig Hintergrundwissen und Geschichtsverständnis.

Digitales Streetwork

Die Halloween-Ausschreitungen wurden vor allem in den Sozialen Medien geplant. Nicht nur die Polizei, sondern auch die Jugendarbeit soll nun in Zukunft auch verstärkt in den digitalen Räumen aktiv sein.

"Jugendliche treffen sich nicht am Bahnhof, sondern in den digitalen Räumen. Die Streetworker sollen in den sozialen Netzwerken und auch den Gaming-Communitys junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren erreichen", erklärt Hajart. Dafür hole man sich Expertise aus Bayern, wo es bereits erfolgreich digitales Streetwork-Angebot gibt.

