Linz: Notrufe werden künftig zentral abgewickelt

Die Bagger graben schon fleißig. Denn neben der Linzer Landespolizeidirektion soll bis Frühjahr 2021 die neue Landesleitzentrale entstehen. In dem acht Millionen teuren Bau wird in Zukunft das „ELKOS“ – das sogenannte Einsatzleit- und Kommunikationssystem der Polizei – sitzen.

Auch wenn die Außenhülle dafür im Bau ist, wird laut Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bereits heute ab 10 Uhr „der Schalter zum neuen System umgelegt“.

133 - Polizei herbei

Notrufe werden damit nicht mehr wie zuvor von den Bezirksleitstellen aus koordiniert, sondern von der Landesleitstelle in Linz. Vorteile bringe das laut Pilsl zahlreiche: So gebe es verkürzte Rettungsketten, da die Einsatzleitsysteme wie etwa von der Feuerwehr nun miteinander gekoppelt sind. Auch das Zuführen von Streifen an einen Einsatzort soll schneller erfolgen.