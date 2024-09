FPÖ und Linz plus fordern: Nicht nur Bürgermeister, auch Gemeinderat neu wählen

Das sehen die anderen Fraktionen naturgemäß nicht so: Eva Schobesberger, grüne Stadträtin erklärt, warum sie gegen eine Neuwahl des Gemeinderates 2025 ist: "2027 müssen wir ja sowieso wählen. Das Ergebnis wäre also nur für den Rest der Periode. Wir wollen die Stadt nicht lahmlegen, eine Neuwahl des Gemeinderates würde zu diesem Zeitpunkt zum Stillstand führen. Und abgesehen davon gibt es auch noch das Kostenargument."

Im Gemeinderat von Linz hält die SPÖ derzeit mit 22 Mandaten die Mehrheit, ist allerdings weit weg davon, eine absolute Mehrheit zu besitzen. Allerdings ist es für die SPÖ möglich, derzeit - ohne Koalitionsvereinbarung oder Arbeitsübereinkommen - mit gleich drei Fraktionen auf die nötige Mehrheit (31 von 61 Mandaten) zu kommen: Mit der ÖVP (11 Mandate), mit den Grünen (10), die in Linz drittstärkste Kraft sind, sowie mit den Freiheitlichen (9). Die restlichen Parteien (Neos, Linz plus, MFG, KPÖ (je 2) und Wandel (1) verfügen gemeinsam über weitere neun Mandate.

Am 26. September soll jedenfalls über den Antrag der Freiheitlichen und Linz plus zur Neuwahl abgestimmt werden. Was sicher Thema sein wird: Der wegen der Lügenaffäre zurückgetretene Bürgermeister Klaus Luger und die Aufklärung des ganzen Brucknerhaus-Skandals. Die ÖVP will das Thema – wie ursprünglich von Kontrollobmann Georg Redlhammer gefordert – in einer Aktuellen Stunde im Gemeinderat ausdiskutieren.