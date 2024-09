Zu den Urnen: In Linz wird am 12. Jänner das neue Stadtoberhaupt gewählt

Es war ein Hin und Her in den vergangenen Wochen, nun ist es fix: Nach dem Rücktritt von Klaus Luger entschied sich nun Vizebürgermeisterin Karin Hörzing nach Gesprächen mit Experten für Wahltermine im neuen Jahr anstelle zweier Adventsonntage.

„Wie angekündigt, habe ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt dazu Karin Hörzing . Mehrere Argumente hätten schließlich den Ausschlag gegeben, dem Ersuchen nach Durchführung der Wahl am erstmöglichen Tag, dem 8. Dezember 2024, nicht zu folgen, so die Politikerin, und zählt auf:

Traditioneller Neujahrsempfang abgesagt

Mit dem Termin für die Direktwahl des neuen Stadtoberhaupts am 12. Jänner 2025, wurden zugleich die Vorbereitungsarbeiten für den am 16. Jänner 2025 geplanten, traditionellen Neujahrsempfang im Alten Rathaus gestoppt.

Reaktionen

"Mit der Entscheidung, erst am 12. Jänner einen neuen Linzer Bürgermeister zu wählen, hat Hörzing den gemeinsamen Wunsch von sechs im Linzer Gemeinderat vertretenen Parteien ignoriert. Mit einem fraktionsübergreifenden Schulterschluss für einen Urnengang am 8. Dezember 2024 wollten die Klubobleute von ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos, MFG, Linz+ eigentlich einen langen Wahlkampf vermeiden und rasch für die nötige politische Stabilität sorgen", konterte die Linzer Volkspartei in einer Aussendung, und weiter: Ein Monat mehr werde dem farblosen SPÖ-Stadtrat und Luger-Ziehsohn Dietmar Prammer, den die SPÖ ins Rennen schickt, nicht helfen.

Kritik kommt auch von Georg Redlhammer, Vorsitzender der NEOS Linz und des Kontrollausschusses, der ebenfalls kandidiert: „Mit überwältigender Mehrheit im Gemeinderat sprachen sich alle Stadtparteien, außer der SPÖ, für einen schnellen Urnengang aus. Dank der SPÖ wird der Advent nicht besinnlich sondern purer Wahlkampf.“