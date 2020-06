Nach Arrest dreht Nachtwächter wieder Runden

Wie berichtet, hatte der Stadtführer eine Arreststrafe zu verbüßen weil er sich offenbar nicht an einen gerichtlichen Vergleich hielt, den er mit einer konkurrierenden Fremdenführerin geschlossen hatte. In einem Hotel war ein altes Prospekt aufgetaucht, in dem Liegl Führungen mit dem Titel "Sagenhafte Hinterhöfe, Keller und Krypten" bewarb. Diese Bezeichnung war ihm allerdings untersagt worden.

Laut Vergleich hätte der Nachtwächter dieses Werbematerial längst aus dem Verkehr ziehen müssen. Geldstrafen in Höhe von 100.000 Euro sollen zuvor schon nicht gefruchtet haben.

"Hier wurde aus einer Mücke ein Elefant fabriziert", betont Liegl, der versichert, die alten Prospekte nicht verteilt zu haben: "Ich werde in Zukunft aber noch genauer prüfen, dass sie nirgendwo mehr aufliegen."