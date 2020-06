Linzer Nachtwächter muss für sieben Tage hinter Gitter

„Es handelt sich um den Fall einer exekutiven Strafhaft“, erklärt Walter Engelberger, Vorsteher des Bezirksgerichts Linz im KURIER-Gespräch. Liegl sei wiederholt seiner Verpflichtung nicht nachgekommen, alle Prospekte, in denen Führungen mit dem Titel „Sagenhafte Hinterhöfe, Keller und Krypten“ angeboten wurden, aus dem Verkehr zu ziehen.

Die sieben Tage Haft seien ein Ausgleich dafür, dass der Nachwächter in der Vergangenheit die Geldstrafen ignoriert habe und erst kürzlich in einem Hotel wieder ein beanstandetes Prospekt aufgetaucht sei. „Sinn ist, dass er sich endlich an den von ihm mitgetragenen gerichtlichen Vergleich hält“, betont Engelberger. Er verweist darauf, dass in Österreich eine derartige Haftstrafe allerdings eine große Ausnahme darstelle.

Der Rechtsstreit mit der Fremdenführerin hatte den Nachwächter schon zuvor in die Insolvenz getrieben. Fast 100.000 Euro Schulden sollen im Lauf der Zeit angefallen sein. Für den beliebten Guide wurde deshalb – wie berichtet – auch ein Spendenkonto eingerichtet, damit er sein Konkursverfahren eröffnen konnte. Unterstützung erhielt er auch vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger.