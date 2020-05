Linz muss 50 Prozent Zinsen zahlen

Auf Drängen von Bürgermeister Franz Dobusch und der SPÖ beschloss der Gemeinderat Ende März einstimmig, die Bawag auf eine Rückabwicklung des Geschäfts zu klagen. "Bis heute wurde die Klage nicht eingereicht", sagt Vizebürgermeister Erich Watzl von der ÖVP, die das Spekulationsgeschäft von Anfang an abgelehnt hat. Ob sich die Stadt von der Bawag wegen Nichtzahlung der Zinsen klagen lasse oder die Stadt die Bawag klage, sei egal, "entscheidend ist, dass endlich gehandelt wird und die Sache vor Gericht kommt." Es gehe darum, den Schaden für die Stadt so gering wie möglich zu halten.



Die FPÖ kritisiert, dass es die regierende SPÖ verabsäumt habe, vor dem Sommer aus dem Geschäft auszusteigen oder das Risiko abzusichern. "Das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen." Die SPÖ dürfte jedoch auf eine Gegenbewegung des Franken gesetzt haben. Denn laut Fachleuten ist die Schweizer Währung um 20 bis 25 Prozent überbewertet. Doch in stürmischen Zeiten wie diesen lassen sich Prognosen nur schwer abgeben. Mayr war gestern, Mittwoch, für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Dobusch setzt weiter auf ihn: "Was wollen Sie? Wollen Sie ein Opfer? Mayr tut alles, um das Problem zu lösen."