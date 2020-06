Tankwart mit Stöcken verprügelt: „Kein Wort, nur Schläge“

Der Ernst der Lage wurde ihm erst bewusst, als ihn einer der Männer mit einem Holzstock, versehen mit Metallplatten, attackierte – schweigend, schildert er: „Kein Wort, nur Schläge. Ich habe nicht verstanden, warum er das tut. Ich wollte mich hinter der Theke verstecken, aber der andere ist mir nach.“ Erst als ihr Opfer schwer verletzt am Boden lag, griffen sie in die Kasse und verschwanden mit dem Geld so lautlos, wie sie gekommen waren.

Im Spital wurde ihm der Arm eingegipst und eine leichte Gehirnerschütterung festgestellt. Den Rest der Nacht verbrachte er auf eigenen Wunsch zu Hause. Bei einer Nachkontrolle Dienstagmittag wurde dann deutlich: A. muss operiert werden.

„Es geht mir sehr schlecht. Nicht nur, weil mir alles weh tut, ich habe ich auch Albträume“, sagt er. Es ist bereits der zweite Raubüberfall, den er in seinen sechs Dienstjahren an der Tankstelle erleben musste. Vor etwa einem Jahr bedrohte ihn ein Räuber mit einer Pistole und ein anderer Kollege wurde im Dezember ausgeraubt. A. will nun seine Konsequenzen ziehen: „Ich weiß nicht, ob ich in dem Job noch arbeiten kann.“