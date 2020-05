Widerstands-Gedenktafel gestohlen

Tatmotiv

Burschenbundball

Mauthausen

Hugo Müller

Der KZ-Verband schließt ein rechtsextremesnicht aus. „Schließlich fand der Diebstahl zeitnah mit dem deutschnationalenin Linz statt. Wir sind empört über diese Schändung“, sagt ein Sprecher. Die Tafel erinnert an fünf Arbeiter derTabakfabrik, die im Kampf gegen die Nazis ihr Leben lassen mussten. Rudolf Kühberger,Heinrich Obermayer, Anton Schmelensky undJosef Teufl wurden im Konzentrationslagerermordet,fiel bei einem Partisaneneinsatz gegen die SS-Truppen.

Die Gedenktafel wurde in Zusammenarbeit mit der Austria Tabak und in Anwesenheit von Bürgermeister Franz Dobusch am 2. Mai 2002 enthüllt. Der KZ-Verband fordert eine rasche Aufklärung der Tat durch die Behörden und die Wiederanbringung einer Tafel.

Der Verband ist nach der Befreiung Österreichs 1945 als überparteilicher Zusammenschluss gegründet worden. Er vereint nun die letzten noch lebenden Widerstandskämpfer, Opfer des Faschismus und deren Hinterbliebene sowie die jüngere Generation von Antifaschisten. Von den Tätern und der Gedenktafel fehlt jede Spur.