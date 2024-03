Linz: Frau erfand Überfall und rammte sich selbst Messer in den Bauch

Ein angeblicher Überfall mit einem Messer im Oktober auf eine 21-Jährige im Linzer Franckviertel war fingiert. Die Frau gab zu, sich die Klinge selbst einige Zentimeter weit in den Oberbauch gerammt zu haben.

Sie gab an, das getan zu haben, um zu verdeutlichen, dass dies eine gefährliche Gegend sei, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.

"Maskierter Mann mit Rucksack" war erfunden

Am 24. Oktober hatte die Frau behauptet, sie sei von einem maskierten Mann überfallen worden. Er habe Geld in ihrem Rucksack gesucht und sie, als sie um Hilfe rief, mit einem Messer in den Bauch gestochen.