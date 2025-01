Stichwahl Linz: Rot-blaues Duell um Bürgermeisteramt

Seit 7.00 Uhr sind in Linz die Wahllokale für die Bürgermeisterstichwahl geöffnet. Die Kandidaten, der geschäftsführende SPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Prammer und FPÖ-Stadtrat Michael Raml , haben am Vormittag ihre Stimmen abgegeben.

Auch wenn Raml beim ersten Urnengang mit 20,2 Prozent nur die Hälfte der Stimmen vom Erstplatzierten Prammer (40,2) erzielte, sei noch "alles möglich". Prammer rief erneut zur Wahl auf; vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei nur 42,2 Prozent.

Knapp 152.000 Bürgerinnen und Bürger können bis 16.00 Uhr noch von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Eine erste Hochrechnung der Stadt wird ca. 30 Minuten nach Schließen der 215 Wahllokale erwartet.

In den 14 Tagen zwischen den beiden Wahlterminen stand vor allem die Wählermobilisation im Zentrum. Es galt für die Konkurrenten sowohl die Nichtwähler zum Urnengang zu bewegen als auch die Wähler der fünf anderen Kandidaten des ersten Durchgangs für sich zu gewinnen. Dazu waren die beiden Politiker viel in der Stadt unterwegs, warben bis zuletzt auf der Straße oder an Haustüren für Stimmen. Die FPÖ vor allem im Linzer Süden, "immerhin ist diese Region von den Integrationsproblemen am meisten betroffen", so Raml. Sein affichiertes Wahlversprechen lautet: "Meine Koalition: Mit den Linzern."