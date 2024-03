Liebstattsonntag: Der Tag, an dem die Liebe ewig hält

„Gegen jede Art von Schmerz hilft ein echtes Liebstattherz – darum war dies auch in Gmunden, vor Jahrhunderten erfunden.“

So wird einer der liebsten Bräuche in Gmunden im oberösterreichischen Salzkammergut beworben – der Liebstattsonntag, der heuer am Sonntag, 10. März, gefeiert wird.

Aber es ist nicht nur diese Werbung, die funktioniert. Es ist die Tradition, die lebt. Und die Tradition des Liebstattsonntags ist alt. Sehr alt, und sie geht wohl auch als ein ursprünglicher Vorgänger des Valentinstags durch.

Es ist ein zutiefst christlicher Brauch, der an diesem Sonntag, dem 4. Fastensonntag im Jahr, gefeiert wird. Und er geht auf das Jahr 1641 zurück. In diesem Jahr wurde in Gmunden die Corpus Christi Bruderschaft wieder reaktiviert und neu aufgestellt.