Bilanz bei Lido Sounds und Woodstock der Blasmusik: Was war, was kommt

Anlass also, kurz Bilanz zu ziehen , wie denn das Linzer Lido Sounds Festival heuer abgeschnitten hat, woran gearbeitet werden muss und was die Pläne fürs kommende Jahr sind.

Gezählt wird übrigens pro Tag und nicht nur die Käuferinnen und Käufer: „Was uns von Musikevents auf der grünen Wiese abhebt, ist der hohe Anteil an eindeutigen Tagesgästen, der bei uns bei über 72 Prozent liegt“, so Dittrich.

Woodstock der Blasmusik bilanziert positiv

Es ist immer ein Happening der besonderen Art: Tradition trifft auf Turnschuhe, Polka auf Pop – und alle kommen in Scharen ins Innviertel, wenn es heißt: Love, Peace & Blasmusik.

Knapp 100.000 Besucherinnen und Besucher waren vergangenes Wochenende beim Woodstock der Blasmusik zu Gast.

Hier wird in der Branche so gezählt, dass die Tagesgäste addiert werden. Das heißt: Gäste mit Festivalbändern (Do. bis So.) werden 4-mal gezählt. Der Samstag war im Vorfeld ausverkauft und der Sonntag war mit den Tagesgästen ebenso ausverkauft.