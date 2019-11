Liberaler Klub: „Klimaschutz ist eine Ersatzreligion“

Der Klimaschutz ein Schwindel? Broder erntet Widerspruch vom jungen René Röbl, dem Pressesprecher des Klimavolksbegehrens. „Ich schätze Broders Systemkritik. Dann macht er aber den Drall in eine andere Richtung, wo er eine friedliche Demonstration mit der Verfolgung von Menschen in der Sowjetunion gleichsetzt. Ich betrachte das als pointierte Polemik. Ich glaube auch mit Nietsche, dass wir Gott umgebracht haben und der Mensch seitdem eine Ersatzreligion sucht. Ich glaube aber, dass nicht die Klimabewegung die Ersatzreligion geworden ist, sondern der Konsum. Wir arbeiten, damit wir kaufen und kaufen. Am Ende des Tages fallen wir tot um.“

Irgendjemand muss anfangen

Kann das kleine Österreich wirklich Einfluss auf den Schutz des Klimas nehmen, wollte ein Zuhörer wissen. „Irgendwo muss irgendjemand einmal damit anfangen“, antwortet Röbl. „Wenn keiner etwas macht, passiert nichts. Warum kann Österreich nicht Vorreiter im Klimaschutz und im Ausbau der erneuerbaren Energien sein? Wir schaffen es, in der voestalpine eine Hochofen mit Wasserstoff in Betrieb zu nehmen. Das ist Technologie, die wir möglicherweise exportieren können.“ Broders Antwort: „Zu sagen, irgendjemand muss damit anfangen, ist der typisch deutsche Idealismus.“ Die Idee, dass die Deutschen vorangehen müssten, habe es schon immer gegeben, so Broder. Es gebe Elemente in der deutschen Politik, die zeitübergreifend seien und die heute in den progressiven Bewegungen fortlebten.