Leiche im Kraftwerk Lambach bei Wels geborgen

Schrecklicher Fund am Dienstagnachmittag in Lambach im Bezirk Wels-Land. Bei einer Routinekontrolle wurde im Schwemmgutrechen des Kraftwerks an der Traun eine leblose Person im Wasser entdeckt. Zwei Feuerwehren rückten aus, um die Leiche zu bergen.

Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, will man von Seiten der Polizei noch nicht sagen. Eine Obduktion wurde angeordnet und soll Klarheit bringen.

