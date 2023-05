Leiche am Traunstein gefunden: Wahrscheinlich vermisste US-Bürgerin

Ein Wanderer hat Sonntagvormittag eine Leiche am Fuße des Traunsteins im Bereich Hohe Scharte am Laudachsee (Bezirk Gmunden) gefunden. Die tote Person sei wahrscheinlich jene 22-jährige US-Amerikanerin, die am 17. März zu einer Wanderung aufgebrochen war und nicht zurückkehrte, berichteten mehrere Medien am Dienstag. Die oö. Polizei bestätigte der APA am Dienstag einen Leichenfund, wollte aber nichts zur Identität sagen, ehe ein Obduktionsergebnis eingelangt sei.