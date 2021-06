Lebensraum Straße in Oberösterreich: "Wirf nix raus“

Ein Blick aus dem Autofenster zeigt nicht nur schöne Landschaften, sondern gibt oft auch Hinweise auf das Ess- und Trinkverhalten der Österreicher. Denn anstatt den Mist mit nach Hause zu nehmen, wird dieser häufig mittels Wurf aus dem Auto entsorgt. Sowohl für Tiere als auch für Menschen stellt dieses Verhalten eine große Gefahr dar, erinnerte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz.

400 Tonnen Abfall fielen im Jahr 2018 allein auf Oberösterreichs Landesstraßen an. Das sind 66 Kilogramm Müll pro Kilometer. Auf Autobahnen, Schnellstraßen und Rastplätzen waren es ein Jahr später – 2019 – in OÖ laut einer Statistik der Asfinag 1.300 Tonnen, in ganz Österreich 8.700. Zahlen aus dem vergangenen Jahr gebe es nicht. Aufgrund von Corona und dem reduzierten Verkehr würden diese die Tatsachen ohnehin nicht adäquat abbilden, so Steinkellner.

Roland Wohlmuth, Vorsitzender des oö. Landesabfallverbands, weiß, weshalb sich viele zum Wurf aus dem Auto hinreißen lassen: „Aus den Augen, aus dem Sinn. Werfe ich eine Dose vor meine eigene Haustüre, stört es mich und ich räume sie weg. Entsorge ich etwas auf der Straße, hat man weniger Schuldgefühle.“