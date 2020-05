Lebensraum statt Pflichtanstalt

Wenn wir früher mit der Hausübung fertig werden, dürft ihr vor dem Mittagessen noch spielen“, sagt Lehrerin Susanne Huber und löst damit einen Jubel bei ihren kleinen Schülern aus. Schnell flitzen die Hände in die Höhe, als es darum geht, einen geübten Text zu wiederholen.

Dass Sechs- und Siebenjährige derart ambitioniert ihre Hausaufgaben angehen, mag für das ungeübte Auge seltsam anmuten, für die Klassenlehrerin ist das Alltag: „Man spürt, dass die Kinder hier gerne in die Schule gehen. Sie sind viel entspannter und zufriedener, wenn man ihnen ihr eigenes Tempo lässt. Zeit ist ein wichtiger Faktor.“

Individuelles Tempo



In der Dorfhalleschule, der Volksschule 33 in der Linzer Franckstraße, sind zwei Klassen – in einer davon sind Erst- und Zweitklässler gemischt – in der so genannten „verschränkten Form“ der Ganztagsschule. Das heißt: Täglich von 7.45 bis 16 Uhr wechseln sich Unterrichts- und Übungsstunden mit Freizeit und Freiarbeit ab.

Der Tag kann mit einer individuellen Übungsphase beginnen, dann geht es zum Spielen und Toben in den Hof, vor dem Mittagessen gibt es eine Deutschstunde und danach sind Hausaufgaben und Freizeit angesagt. Die verbringen die Kleinen in einem lichtdurchfluteten Wohnzimmer oder im Ruheraum, wo manche ein Mittagsschläfchen pflegen.