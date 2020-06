Leader-Regionen: Bürgermeister sauer über Kürzungen

Paminger zum KURIER: "Mithilfe der Leaderregion ist es uns gelungen, die Marke Sauwald zu etablieren. Es ist uns bei der Identifikation einiges gelungen. Vor 25 Jahren war das noch nicht so. Wir haben seit 2001 rund vier Millionen Fördergelder erhalten, mit denen wir mehr als 100 Arbeitsplätze geschaffen haben." Er verweist auf den Baumkronenweg in Kopfing oder den Panoramaweg, der von der Donau in Wesenufer über St. Ägidi, Vichtenstein und Esternberg nach Pyrawang wieder zurück zur Donau führt. "Wir waren mit der Entwicklungsstrategie für die nächsten sechs Jahre fertig, jetzt müssen wir alles ändern."

Ähnlich argumentiert Franz Augustin, Bürgermeister von St. Georgen bei Obern berg und Geschäftsführer der Leaderregion Hausruck Nord. "Wir sind momentan in einem Dilemma. Für das Entstehen jeder Region gibt es eine Geschichte und Motive. Die Regionen sind auch Marken. Wir müssen versuchen diese Marken auch in Zukunft zu erhalten." Hausruck-Nord führe nun Gespräche mit den Regionen Sauwald, Pramtal, Eferding und dem Mostlandl. Selbst wenn es zu Zusammenschlüssen käme, müsse man versuchen, die erarbeiteten Marken zu erhalten.