Lauter Ruf nach neuem Alko-Verbot

Die einen fühlen sich vertrieben und verfolgt, die anderen von Stadtpolitik und Polizei im Stich gelassen. Eine soziale Randgruppe, die in einem Teil des Linzer Südbahnhofmarkts für Unruhe sorgt, lässt in Linz die Wogen hochgehen. Mitglieder der rot-blauen Stadtregierung haben deswegen für den heutigen Mittwoch eine Sicherheitskonferenz einberufen. Die ÖVP wird in der morgigen Gemeinderatssitzung gleich ein Alkoholverbot und eine Schutzzone beantragen.

„Es gibt nichts zu beschönigen, was hier tagtäglich passiert“, sagt Karin Sabitzer, die Obfrau der Standler und Kojenbetreiber des beliebten Frisch- und Gastromarkts. Alkoholisierte, die grölen und streiten und auch Kundschaften anpöbeln, würden das Marktklima stören, meint die Trafikantin.

Nachdem ihre Kinder am dort platzierten Kinderspielplatz von zwielichtigen Gestalten von der Schaukel geholt worden seien, sei das Fass voll. 500 Unterschriften haben die Marktbewirtschafter schon gesammelt, um ein Alkoholverbot und eine Schutzzone zu fordern. „Auch die Drogenszene macht sich immer mehr breit. Es wurden Spritzen gefunden“, schildert Sabitzer.