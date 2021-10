Landsmann angezündet: Drei Letten sitzen in Linz vor Gericht

Herumliegende Zuckerl, Aschenbecher, zusammengeknüllte Dosen, Socken, ein Feuerzeug, leere Flaschen und dazwischen jede Menge Blutspuren und Ruß. Als am Montag der Richter im Landesgericht Linz den Geschworenen Fotos vom Tatort zeigt, bleibt nichts verborgen. Auch nicht jener Mann, der in dem Chaos laut Anklageschrift mit 80-prozentigem Alkohol in Brand gesteckt wurde.

Drei Letten im Alter von 51, 45 und 47 Jahren sitzen deshalb, voraussichtlich bis Mittwoch, auf der Anklagebank. Ihnen wird schwere Körperverletzung und Mord durch Brandstiftung vorgeworfen. Das 50-jährige Opfer starb einige Wochen nach der Tat im Spital an einem Multiorganversagen, als Folge der Verbrennungen.

Hotelzimmer 211

Konkret soll sich das Ganze im September vergangenen Jahres ereignet haben. Insgesamt fünf Letten trafen sich – laut Staatsanwalt, um „Geldwäscherei zu betreiben“ – in einem Linzer Hotel. Schon am Vortag soll es zu Reibereien gekommen sein.

Die fünf hätten am Tag der Tat dann gemeinsam in dem Hotelzimmer „gesoffen“, so der Staatsanwalt. Weshalb es zum Streit kam, wisse man nicht genau. Laut Drittangeklagtem wegen wüster Beschimpfungen des Opfers gegen den Zweitangeklagten. Denn auch das Opfer war kein Unschuldslamm. „Das Opfer saß wegen Mordes im Gefängnis“, so der Staatsanwalt. Dies tue aber nichts zur Sache. Fakt sei, dass die Situation in dem Hotelzimmer 211 eskaliert ist. Es kam zur Schlägerei. Bewusstlos sollen die Angeklagten das Opfer schließlich liegen gelassen haben. Wenig später kehrten – so auf Überwachungskameras ersichtlich – jedoch noch einmal zwei Männer zurück. Plötzlich stand das Zimmer in Brand.