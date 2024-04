Landesverwaltungsgericht rettet 5 Höckerschwäne vor BH Steyr-Land

Der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land hat in Oberösterreich die Wogen hochgehen lassen. Darin wurde nämlich auf Antrag von fünf Landwirten bei Garsten der Abschuss von fünf jungen Höckerschwänen bis 31. Mai angeordnet, "um weiteren Schaden an landwirtschaftlich genutzten Flächen abzuwenden".

Gegen diesen Bescheid erhob ein Tierschutzverein rechtzeitig Beschwerde. Aus guten Gründen, wie sich nun herausgestellt hat. Denn das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der Verfahrensunterlagen zum Ergebnis, "dass der angefochtene Bescheid aufzuheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an die Bezirkshauptmannschaft zurückzuverweisen war", teilte ein Sprecher des Landesverwaltungsgerichts mit.

Nach dem am 01.04.2024 in Kraft getretenen Oö. Jagdgesetz 2024 kann ein Zwangsabschuss von Tieren unter anderem angeordnet werden, wenn dies zur Schadensabwendung an landwirtschaftlichen Kulturen erforderlich ist, räumte die Oberbehörde ein.

Gutachten für Abschuss fehlt

Inwieweit es zu maßgeblichen konkreten Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen kommt, aus denen sich ein entsprechender Handlungsbedarf ergibt, obliegt der Beurteilung eines agrarfachlichen Sachverständigen, betont der Sprecher: "Im vorliegenden Fall hat es die Bezirkshauptmannschaft jedoch unterlassen, ein erforderliches agrarfachliches Gutachten einzuholen."