So wird die neue Saison: 39 Neuproduktionen am Landestheater Linz

Unter dem Motto "Wie will ich leben" präsentiert Intendant Hermann Schneider seine neunte Spielzeit am Landestheater Linz . Ebenfalls am Montag luden das AEC sowie die "Lange Nacht der Forschung" zu Terminen - für Linz ein organistorischer Super-Gau und rational nicht erklärbar.

"In allen Sparten fragen wir in der kommenden Spielzeit: „Wie will ich leben“. Selbstbestimmung und Identität sind in unseren Zeiten keine selbstverständlichen Werte", sagt Intendant Schneider.