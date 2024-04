Ars Electronica Festival: Linzer Medizin-Uni wird heuer auch bespielt

Es ist ein mutiges, positives Festivalmotto: "Hope - who will turn the tide" (dt. Hoffnung - wer wird das Ruder herumreißen). Auf das Fragezeichen wurde bewusst verzichtet: "Es ist ein optimistischer Zugang zu den großen Problemen unserer Zeit, für diese keine einfachen Lösungen gibt", sagt der Direktor des Ars Electronica Festivals, Gerfried Stocker.