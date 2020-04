Landesregierung spendet ebenfalls ein Gehalt

Nach dem Vorbild der Bundesregierung spenden auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein ÖVP-Regierungsteam je ein Netto-Monatsgehalt an eine soziale Organisation. „Das ist für uns ein Signal des Miteinanders und der Solidarität in dieser herausfordernden Zeit“, teilte Stelzer Dienstagnachmittag mit. Der Landeshauptmann wird diese Vorgehensweise auch bei einer gemeinsamen Videokonferenz der Regierungsmitglieder, Landtagspräsidenten und Klubobleute thematisieren. Zuvor hatte schon sein blauer Stellvertreter Manfred Haimbuchner angekündigt ein Monatsgehalt an den gemeinnützigen Verein „Zwei Hände“ zu spenden. Der Verein setze sich „für die Belange von schwerkranken Kindern in Oberösterreich“ ein.