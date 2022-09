Land OÖ investiert 25 Millionen Euro in die Johannes Kepler Universität

„Oberösterreich ist ein starkes Land der Forschung. Die Johannes Kepler Universität Linz - als größte Bildungs- und Forschungseinrichtung unseres Bundeslandes - ist ein ganz zentraler und wichtiger Baustein davon", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Deshalb wolle man in sie auch investieren: Konkret sollen in den nächsten drei Jahren - bis 2025 - 25 Millionen Euro in die Forschung und Wissenschaft dort fließen.

Durch die Rahmenvereinbarung bekomme die JKU vor allem auch Planungs- und Finanzierungssicherheit. In der Landtagssitzung morgen, Donnerstag, soll der dementsprechende Beschluss gefasst werden.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

JKU-Rektor Meinhard Lukas freut sich über dieses Bekenntnis und präsentierte auch gleich, wofür man das Geld verwenden werde: "Sie leistet einen wesentlichen Beitrag dafür, dass die JKU bestehende Exzellenzen, vor allem im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, sichern und weiterentwickeln sowie neue Forschungsbereiche aufbauen kann."

Bereits von 2017 bis 2022 wurde die JKU vom Land OÖ gefördert, damals mit einer Vereinbarung für fünf Jahre und ingesamt 40 Millionen Euro. 21 Millionen davon flossen in den vergangenen drei Jahren.

"Es ist ein Förderprogramm, das nicht die Gießkanne bedient", so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).