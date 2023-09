Land Oberösterreich ahmt Erfolgsvideo "Linz ist Linz" nach

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein Video-Clip, der in knapp zweieinhalb Minuten die Vielfalt des Kulturangebots in Oberösterreich auf den Punkt bringt. Dabei treten eine ganze Reihe von Kulturschaffenden und Vereinen auf, die das kulturelle Leben des Landes maßgeblich mitgestalten.

Der „Turbo Folk“ und TikTok-Star Fazlija ist ebenso zu sehen wie Eva Moser von den Pramtaler Plattlermädls, die St. Florianer Sängerknaben, der Schauspieler Philipp Hochmair, die Sängerin Ina Regen, die Band folkshilfe, das Bruckner Orchester Linz, die Goldhauben oder der Karikaturist Gerhard Haderer.

Taxifahrer lernt: Alle alle sind Kultur

Das Video startet (wie Linz ist Linz, "Foahn ma oda wos?") im Taxi, der Taxler findet den Tik Tok-Star als Kulturbotschafter unpassend: "Des is ned unser Kultur." An der Frage, was denn unsere Kultur sei, arbeitet sich der Film dann ab. Das Ergebnis: "Alle alle sind Kultur. Die hiesigen, die dasigen. Die Fremden, die Heimischen."

Insgesamt sind in dem Clip, der im Frühjahr und Sommer 2023 an zehn Drehtagen an 22 Locations gedreht wurde, 22 Kulturbotschafterinnen und -botschafter zu sehen. Aus vier Terabyte Daten und rund 180 gedrehten Minuten entstanden neben dem Hauptfilm mehr als 50 verschiedene Video- und Social Media-Formate, die im Zuge der Kultur-Kampagne 2024 zum Einsatz kommen.