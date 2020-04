Lagerhäuser wieder vollständig geöffnet

Mehr als 500 Lagerhaus Bau- und Gartenmärkte in ganz Österreich öffnen am Dienstag nach Ostern ihre Geschäfte und bieten dort wieder das gewohnte Sortiment. Während Lagerhaus-Agrarstandorte, -Tankstellen oder -Werkstätten seit Beginn der Corona-Krise durchgehend geöffnet waren und die kritische Versorgung sicherstellten, waren viele Bau- und Gartenmärkte vorübergehend geschlossen. Ab 14. April stehen die Lagerhaus-Märkte den Kunden nun auch wieder stationär zur Verfügung und bieten das gewohnte Sortiment angefangen von Gartenbedarf über Heimwerkerartikel bis hin zu zahlreichen Produkten des täglichen Bedarfs. Ebenso ist in den Lagerhaus-Baustoffzentren ab der kommenden Woche eine Beratung unter Einhaltung der Sicherheits- und Schutzbestimmungen vor Ort wieder möglich.