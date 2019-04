Kurz stärkt Wöginger den Rücken

Die Vorbereitungen für die Landtags- und Gemeinderatswahlen 2021 laufen bereits an. In 12 bis 14 der 22 ÖVP-dominierten Gemeinden des Bezirkes Schärding soll es Bürgermeisterwechsel geben. „Die gute Stimmungslage sowohl im Land als auch im Bund erleichtert uns die Suche nach guten, geeigneten Führungsleuten“, so Wöginger.