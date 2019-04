Kunstfotograf öffnet neue Blickwinkel auf KZ-Geschehen

Zink hat die analoge Fotografie als die geeignete Kunstform gewählt. Er bearbeitet seine Filme bevor er sie belichtet. Dabei bedient er sich unkonventioneller Techniken: So kocht oder stanzt er sie, behandelt sie mit Chlor oder Tintentod. Mit dem filigranen Filmmaterial lichtete er ausgewählte Orte in der Gedenkstätte ab. Manche Motive verarbeitete er nach einem Konzept. Etwa den Barackenraum in den 500 Menschen gepfercht worden sind. In einem Raster aus 500 Aufnahmen stellt er symbolhaft 500 Augenpaare dar, die hier einst durch das Fenster ins Freie blickten. Zu sehen ist die Schau (www.mauthausen-memorial.org) bis 31. Oktober.