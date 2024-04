Kulturhauptstadt Salzkammergut: Über das Altern, das Leben und Sterben

Das blühende Leben, mit viel Witz, Ironie und großem Respekt vor den Menschen vor der Kamera gezeigt: „Åhnlroas – Alt:Neu:Modisch“ heißt jenes Projekt, das im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut eröffnet wird, und zwar am 28. 4. im Sisipark in Bad Ischl. Danach werden die Fotos in Seniorenhäusern gezeigt, um diese als Orte der Kunst und Begegnung zu erfahren.