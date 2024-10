Kulinarische Werbung: Gen ...uss-manipuliertes Land

„Linz ist ... a bisserl rassistisch“ – das ist einer jener Sätze, die zu allererst vom Werbefilm über Linz, den Linz Tourismus 2021 in Erinnerung geblieben sind. Nicht zuletzt wurde sie deshalb wohl vom damaligen SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger als „misslungen“ bezeichnet. Allerdings ist Luger mit dieser Einschätzung – wie viele andere Kritiker auch – falschgelegen.

Zumindest, wenn man die Aufmerksamkeit, die der Spot für Linz generiert hat, als Basis für die Bewertung heranzieht. Oder die Preise, die er eingeheimst hat. Das noch unter der Führung des früheren Geschäftsführers Georg Steiner und Marketing-Chefin Elisabeth Stephan in Zusammenarbeit mit Forafilm produzierte Meisterwerk gilt mittlerweile vielen Touristikern als Vorbild.

„Linz ist Linz“ wurde 2022 mit Platz 3 der weltbesten Tourismusfilme in der Kategorie „Cities“ in Valencia in Spanien ausgezeichnet. Mehr als 10.000 Stunden schauten Userinnen und User „Linz ist Linz“, der Teaser generierte weitere 4.000 Stunden an Aufmerksamkeit für Linz – in Österreich und weit darüber hinaus. Die Nachfolgeproduktionen konnten an diesen Erfolg nicht anschließen, brachten aber auch großen Unterhaltungswert mit sich.

Gleiches gilt für das Video „Alle alle Kultur“ des Landes Oberösterreich, das im Sommer 2023 lanciert wurde. Bis Ende 2023 generierte dieser ebenfalls von Forafilm produzierte Kurzfilm 750.000 Views und brachte 22.000 Aufrufe der dazugehörenden Seite, auf der schließlich Kultururlaub in Oberösterreich gebucht werden konnte.