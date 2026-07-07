Freistadt: Entlaufene Kuh stoppte den Frühverkehr

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte in den frühen Morgenstunden des 7. Juli 2026 die Polizei in Freistadt: Eine trächtige Kuh entlief einem 49-jährigen Landwirt aus dem Bezirk Freistadt und lief über mehrere Straßen bis in das Stadtgebiet von Freistadt. Später wurden auch die Tierrettung und ein Tierarzt hinzugezogen.

Flucht über mehrere Straßen – Sperren und gescheiterte Einfangversuche

Gegen 4.40 Uhr wurden Polizeistreifen in den Bereich Galgenau alarmiert. Das Tier lief auf der Böhmerwaldstraße und anschließend auf der Leonfeldener Straße bis in das Stadtgebiet von Freistadt. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens sperrten die Einsatzkräfte die betroffenen Straßenabschnitte zeitweise und versuchten, die Kuh von der Fahrbahn abzudrängen.

Mehrere Einfangversuche scheiterten zunächst, nachdem das Tier einen Weidezaun durchbrochen hatte.