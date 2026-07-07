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Oberösterreich

Alko-Unfall in Fraham: Mutter und Sohn nach Überschlag verletzt

Eine 48-jährige Autofahrerin überschlug sich in Fraham; sie und ihr 12-jähriger Sohn wurden verletzt.
07.07.2026, 09:51

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Am 6. Juli 2026 kam eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Eferding gegen 21.50 Uhr auf der Wallerner Bundesstraße in Fraham mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben. Die Lenkerin und ihr 12-jähriger Sohn wurden verletzt.

Überschlag im Straßengraben: Mutter und Kind verletzt

Gegen 21.50 Uhr fuhr die 48-Jährige aus dem Bezirk Eferding auf der Wallerner Bundesstraße von Eferding kommend in Richtung Breitenaich. Im Ortschaftsbereich Aumühle in der Gemeinde Fraham kam sie in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend im Straßengraben. Die Lenkerin und ihr 12-jähriger Sohn erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.

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1,24 Promille: Führerschein vorläufig abgenommen

Ein im Klinikum Wels durchgeführter Alkotest ergab bei der Lenkerin einen Messwert von 1,24 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Blaulicht
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