Notruf am Gipfel: Mann (57) marschierte schwer betrunken auf Berg

Ein 57-jähriger Bergsteiger aus Vorarlberg ist am Samstag erheblich alkoholisiert am Gipfel der Drachenwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) unterwegs gewesen. Ein zweiter Alpinist bemerkte laut Polizei, dass der Mann derart herumstolperte, dass er einen Unfall befürchten musste. Er alarmierte die Bergrettung und begleitete den Mann noch zur nächsten Forststraße. Der Vorarlberger dürfte zuvor ohne Klettersteigausrüstung über den Drachenwand-Klettersteig aufgestiegen sein.

Beim Abstieg mit seinem Helfer erzählte der Mann aus dem Bezirk Bludenz offenbar auch, dass er vor der Tour mehrere Bier konsumiert habe. Bergretter der Ortsstelle Mondsee übernahmen den 57-Jährigen an der Forststraße und brachten ihn mit einem Einsatzfahrzeug zurück ins Tal.