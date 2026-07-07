Hellmonsödt: 17-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 17-jähriger Motorradlenker ist am Montag in Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) nach einem Sturz in ein entgegenkommendes Auto geschlittert und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Im Wagen der Pkw-Lenkerin saßen auch deren vier Kinder im Alter zwischen 16 Monaten und zwölf Jahren. Sie blieben - wie ihre Mutter - körperlich unverletzt, berichtete die Polizei.