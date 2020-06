Küche mit Temperament

Ich bin ja eher ein Fleischtiger. Typisch für einen Choleriker“, lautet das Selbstbekenntnis von Friedrich Kaindlstorfer, Leiter des Zentrums für Traditionelle Europäische Medizin (TEM) in Bad Kreuzen. Seit März gibt es dort einen Kochclub, in dem gezeigt wird, wie man sich typgerecht ernährt.

Die Mahlzeiten, die im Kurzentrum zwei Mal täglich am Speiseplan stehen, haben nämlich System: Wer ein hitziges Gemüt hat, braucht Abkühlung, und wer eher von der stillen Sorte ist, verschafft sich über den Gaumen mehr Energie, erklärt Kaindlstorfer vereinfacht.

Als Grundlage dient die Vier-Säfte-Lehre, die aus uralten Schriften überliefert worden ist. So unterscheidet man in der TEM vier Temperamente: Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker und Melancholiker. Jedes Temperament braucht einen Ausgleich – also ein Balance der Säfte im Körper.