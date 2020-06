Als die Kommunisten 1978 Österreich untertunneln wollten

Tschechoslowakei

Die Besucher erfahren schier unglaublich Dinge. „In der Spätzeit des Kommunismus wurde in der CSSR ein 345 Kilometer langer Tunnel unterhalbÖsterreichs geplant, weil diekeinen Zugang zum Meer hatte“, erzählt MuseumsdirektorIvan Slavik, der die Ausstellung zusammengestellt hat. Der Tunnel hätte vonbis zum zum slowenischen Hafenführen sollen.

„Das Projekt wurde 1978 präsentiert. Es war ernst gemeint und ideologisch und politisch begründet, weil zwei Jahre zuvor während der Ölkrise die Arbeiten für den Tunnel zwischen Frankreich und England gestoppt worden waren. Die Kommunisten wollten zeigen, dass die Kapitalisten zugrunde gehen, während sie erfolgreich Projekte umsetzen. Ein Jahr zuvor war inPrag die erste U-Bahn-Trasse in der Länge von sechs Kilometern eröffnet worden. Man hat gedacht, wenn sechs Kilometer möglich sind, dann müssen auch 345 möglich sein, das sei nur eine rein technische Sache.“ Rudolf Kirchschläger, der damalige österreichische Botschafter in Prag, habe sich über die Pläne informieren lassen. In drei Stunden sollte man mit dem Zug von Budweis an der Adria sein.