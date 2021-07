Kritik an Sonntagsöffnung bei Weihnachtsmarkt

Es dürften schon an die 50.000 Menschen sein, die an vorweihnachtlichen Wochenendtagen in die "Welser Weihnachtswelt" kommen. Weil im Umfeld des riesigen Weihnachtsmarktes etliche Geschäftsleute ihre Geschäfte auch an den Adventsonntagen aufsperren möchten, gibt es jetzt Diskussionen. Die "Allianz für den freien Sonntag OÖ" hat Oberösterreichs Landesregierung aufgefordert, ein Ansuchen um die Genehmigung zur Sonntagsöffnung abzulehnen.

Nachdem es vor zwei Jahren Anzeigen und Strafen für Kaufleute gab, die das sonntägige Öffnungsverbot missachtet hatten, wurde 2015 eine Genehmigung des Landes OÖ eingeholt. An den vier Adventsonntagen durften die Kaufleute von 14 bis 18 Uhr aufsperren. Allerdings unter der Voraussetzung, dass nicht Angestellte, sondern die Betriebsinhaber und Familienangehörige hinter den Verkaufspulten stehen.