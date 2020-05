Kritik an Regionalpolitik der ÖVP

Das Wohl und Wehe der Partei ist mir sehr wichtig", bekennt Verkehrs-Landesrat Hermann Kepplinger. Deshalb unterstütze und betreibe er den Prozess der Erneuerung der SPÖ. "Wir müssen eine Partei sein, die den Dreier vor dem Komma stehen hat. Das Potenzial dafür ist da, wenn wir unsere inhaltlichen Konturen schärfen und den Zugang zu den Wählern und Funktionären suchen." Die Partei brauche den direkten Zugang, daher sei er auch ständig unterwegs, um mit den Menschen zu reden. Bei der Wahl 2009 fiel die SPÖ auf rund 25 Prozent zurück.



Für Kepplinger ist klar, dass er dem Team von 2015 nicht mehr angehören wird. Den Zeitpunkt des Abgangs überlässt er der Partei. Er will sich den Erfordernissen der Gesamtpartei unterordnen. "Wichtig ist eine stimmige Gesamtlösung, meine persönlichen Interessen stehen nicht im Vordergrund."



Kepplinger, der am 26. Oktober seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, weiß auch schon, was er in der Pension tun will. Er kehrt zurück zum wissenschaftlichen Arbeiten, er will die Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten aufarbeiten. Dieses Gebiet sei noch ein relativ weißer Fleck. Vor 20 Jahren sei er aus der Wissenschaft ausgestiegen und ins Management gewechselt. Die inhaltliche Arbeit fehle ihm.